Седьмая ракетка мира Зверев впервые в карьере вышел в полуфинал "Шлема"

Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира "Большого шлема". В четвертьфинале Australian Open Зверев обыграл швейцарца Стэна Вавринку 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Матч продлился 2 часа и 22 минуты. Это была третья подряд победа Зверева над Вавринкой.
В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Зверев сыграет против победителя пары Доминик Тим – Рафаэль Надаль, которая выйдет на корт сегодня немного позже.
Отметим, что вторая полуфинальная пара Australian Open уже известна – нас ждет суперматч между Роджером Федерером и Новаком Джоковичем. На данный момент Джокович лидирует по личным встречам 28:23.
Напомним, что украинцев на Australian Open не осталось. Ранее лучшая теннисистка нашей страны Элина Свитолина на глазах у Монфиса была разгромлена экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой. А ведь турнир для Элины начинался довольно успешно:
Тем не менее, Элина Свитолина взлетит в рейтинге, несмотря на раннее поражение в Австралии. Четвертое место в списке сильнейших теннисисток мира украинке уступит японка Наоми Осака.
Все подробности в спецтеме Australian Open 2020
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