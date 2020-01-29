Мугуруса попала на Халеп: определилась вторая пара полуфиналисток на Australian Open

В женской сетке Australian Open определилась вторая пара полуфиналисток турнира. Ими стали румынка Симона Халеп и испанка Гарбинье Мугуруса, которая до этого обыграла Элину Свитолину.
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Мугуруса в четвертьфинале Australian Open обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову – 7:5, 6:3, а Халеп нанесла поражение Анетт Контавейт из Эстонии – 6:1, 6:1.
В другом матче 1/2 финала в одиночном женском разряде встретятся австралийка Эшли Барти и американка София Кенин. Открытый чемпионат Австралии-2020 продлится до 2 февраля.
Как мы сообщали, наши примы Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступят в составе сборной Украины в Таллине. Окончательные заявки команд станут известными в ближайшие дни.
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Кстати, сборная Украины узнала расписание матчей теннисного Кубка Федерации. Определилось расписание теннисного Кубка Федерации на квалификационном турнире в Таллине 6-8 февраля 2020, где сыграет сборная Украины.
Смотрите, как украинки побеждали на Australian Open-2020:
Все подробности в спецтеме Australian Open 2020
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