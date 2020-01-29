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Мугуруса попала на Халеп: определилась вторая пара полуфиналисток на Australian Open

29 января, 09:23

В другом матче Эшли Барти сыграет с Софией Кенин

Симона Халеп

Симона Халеп / Фото: Reuters

В женской сетке Australian Open определилась вторая пара полуфиналисток турнира. Ими стали румынка Симона Халеп и испанка Гарбинье Мугуруса, которая до этого обыграла Элину Свитолину.

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Мугуруса в четвертьфинале Australian Open обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову – 7:5, 6:3, а Халеп нанесла поражение Анетт Контавейт из Эстонии – 6:1, 6:1.

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В другом матче 1/2 финала в одиночном женском разряде встретятся австралийка Эшли Барти и американка София Кенин. Открытый чемпионат Австралии-2020 продлится до 2 февраля.

Как мы сообщали, наши примы Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступят в составе сборной Украины в Таллине. Окончательные заявки команд станут известными в ближайшие дни.

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Кстати, сборная Украины узнала расписание матчей теннисного Кубка Федерации. Определилось расписание теннисного Кубка Федерации на квалификационном турнире в Таллине 6-8 февраля 2020, где сыграет сборная Украины.

Смотрите, как украинки побеждали на Australian Open-2020:

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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Источник: Сегодня|Спорт

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