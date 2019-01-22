Суперматч Свитолина – Осака: где смотреть и когда начало

Свитолина может впервые в истории украинского женского тенниса пробиться в полуфинал турнира "Большого шлема"

Элина Свитолина. Фото: AFP

Суперматч Свитолина – Осака: где смотреть и когда начало //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/782/50b/5c478250bbb3d.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/782/50b/5c478250bbb3d.jpg 2019-01-22T23:06:00+02:00 Теннис Свитолина может впервые в истории украинского женского тенниса пробиться в полуфинал турнира "Большого шлема"

Элина Свитолина в ночь на среду может установить новое достижение для нашего женского тенниса. Если Элина обыграет японку Наоми Осаку в четвертьфинале Australian Open, то станет первой в истории украинкой в полуфинале турнира "Большого шлема". Более того, такое достижение ранее покорялось только одному украинскому мужчине: Андрей Медведев выходил в финал "шлема" и еще один раз играл в полуфинале. Для самой Свитолиной это будет уже четвертый четвертьфинал, но пока ни разу она не смогла пройти эту стадию.

Матч Элина Свитолина – Наоми Осака начнется в 02:00 ночи по киевскому времени в среду, 23 января. Поединок состоится на главном корте Austrlian Open – Арене Рода Лэйвера, а прямая трансляция будет доступна на канале Eurosport 1.

24-летняя Элина Свитолина занимает седьмое место в рейтинге WTA, 21-летняя Наоми Осака – четвертое. Ранее теннисистки встречались между собой пять раз: трижды побеждала Элина, дважды – японская спортсменка. Эксперты букмекерских контор считают Осаку фавориткой встречи. Так, коэффициент на победу чемпионки US Open составляет 1.65, тогда как ставку на победу Свитолиной можно сделать с коэффициентом 2.30.

Напомним, что Элина Свитолина сохраняет шансы по итогам Australian Open завоевать звание первой ракетки мира. Чтобы гарантировать это, украинке нужно выигрывать турнир, но при определенных раскладах может хватить и выхода в финал.

Отметим, в четвертьфинале Элина на Australian Open ждет новую Серену. Юлия Бейгельзимер: "Осаке нельзя давать играть с места". Бывшая теннисистка из топ-100 прокомментировала победу Свитолиной над Киз и поделилась ожиданиями от встречи с Осакой.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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