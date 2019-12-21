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Свитолина бьет не так круто, как ее парень: Элину обскакали полячка и Халеп

21 декабря, 18:11

Победы в номинации "Лучший удар года" в женском теннисе удостоилась 18-летняя Ига Швентек

Ига Швентек

Ига Швентек / Фото: Getty Images

60-я ракетка мира полячка Ига Швентек выиграла в номинации "Удар года" по версии Женской теннисной ассоциации. Голосование проводилось на официальном сайте WTA. Ранее мы писали, что Федерер вошел в историю как самый стильный мужчина десятилетия.

Победу 18-летней Швентек принес укороченный, который она исполнила в победном матче против Кристины Плишковой (6:0, 6:1) на турнире в Лугано. Тогда этот дропшот стал лучшим ударом апреля.

Отметим, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в опросе на лучший удар года заняла третье место.

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Лучший удар женского тенниса-2019. Итоги голосования

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  • 1. Ига Швентек, удар апреля (Лугано) – 40%
  • 2. Симона Халеп, удар февраля (Дубай) – 31%
  • 3. Элина Свитолина, удар октября (Шеньчжэнь) – 24%

Смотрите, как Свитолина выступала на последнем турнира года

Кстати, буквально накануне мы сообщали, что удар бойфренда Свитолиной Монфиса признан лучшим в мужском теннисе в 2019 году. 33-летний француз продемонстрировал невероятную гибкость и координацию, когда с разворота пробил слета в матче против венгра Мартона Фучовича. Было это на грунтовых кортах на турнире в испанском Мадриде в мае.

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теннис Элина Свитолина WTA Ига Швентек

Источник: Сегодня|Спорт

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