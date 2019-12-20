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Свитолина в радости: удар Монфиса признали лучшим в теннисе в 2019 году

20 декабря, 13:52

Французский теннисист невероятным образом выиграл очко в венгра Фучовича

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

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Французский теннисист Гаэль Монфис заработал еще одну награду в своей карьере. Официальный ТВ-канал Ассоциации теннисистов-профессионалов назвал один из его ударов лучшим по итогам 2019 года. К слову, недавно в Украине назвали лучшую теннисистку страны.

Удар года выбирался на основании голосования болельщиков в сети Instagram. 33-летний теннисист продемонстрировал невероятную гибкость и координацию, когда с разворота пробил слета в матче против венгра Мартона Фучовича. Было это на грунтовых кортах на турнире в испанском Мадриде в мае.

После удара Гаэль в своем эксцентричном стиле потребовал от публики оваций, приложив руку к уху.

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На днях девушка Монфиса, украинка Элина Свитолина, рассказала, какой на самом деле Монфис: "На корте – он шоумен, но люди не видят, какую работу он проделывает вне корта. Кажется, что у него все легко получается, и он такой шалтай-болтай в матче. Это совершенно не так".

Смотрите, как Свитолина обыгрывала чешскую звезду Каролину Плишкову

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