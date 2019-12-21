Федерер вошел в историю как самый стильный мужчина десятилетия

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Третья ракетка мира Роджер Федерер назван самым стильным мужчиной 2010-х по версии читателей журнала GQ. В финальном голосовании он победил 23-летнего американского актера Тимоти Шаламе, набрав 59% голосов.

итайте также: Украинец в десятке подозреваемых теннисистов, которые подходят под описание участника договорняков

Также на пути к финалу Федерер опередил рэпера ASAP Rocky, актера Джону Хилла и певца Гарри Стайлза.

Реклама

На счету Федерера рекордные 20 побед на турнирах "Большого шлема". Для сравнения у первой ракетки мира Рафаэля Надаля – 19, а у Новака Джоковича – 16.

Как мы писали ранее, лицо легендарного Федерера отчеканят на деньгах. Роджер стал первым человеком, изображение которого при жизни поместили на швейцарскую монету.

Мы также уже сообщали, что первая ракетка Украины Свитолина хочет играть за сборную Украины и по своей инициативе оплатила операцию Лопатецкой. Элина планирует выступить на Олимпиаде и считает, что нам не стоит разбрасываться талантами.

Смотрите также, на какой невероятный подвиг решилась женщина, чтобы Сергей Стаханов стал профессиональным теннисистом

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама