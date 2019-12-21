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Федерер вошел в историю как самый стильный мужчина десятилетия

21 декабря, 08:54

Именитый швейцарский теннисист обошел известных конкурентов

Роджер Федерер

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Третья ракетка мира Роджер Федерер назван самым стильным мужчиной 2010-х по версии читателей журнала GQ. В финальном голосовании он победил 23-летнего американского актера Тимоти Шаламе, набрав 59% голосов.

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Также на пути к финалу Федерер опередил рэпера ASAP Rocky, актера Джону Хилла и певца Гарри Стайлза.

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На счету Федерера рекордные 20 побед на турнирах "Большого шлема". Для сравнения у первой ракетки мира Рафаэля Надаля – 19, а у Новака Джоковича – 16.

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Как мы писали ранее, лицо легендарного Федерера отчеканят на деньгах. Роджер стал первым человеком, изображение которого при жизни поместили на швейцарскую монету.

Мы также уже сообщали, что первая ракетка Украины Свитолина хочет играть за сборную Украины и по своей инициативе оплатила операцию Лопатецкой. Элина планирует выступить на Олимпиаде и считает, что нам не стоит разбрасываться талантами.

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Источник: gq-magazin.de

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