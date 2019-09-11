Свитолина бокалом вина отметила третье место в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала фотографию, на которой отмечает в ресторане с бокалом вина возвращение на третье место рейтинга WTA.
"Поздравления с третьей строчкой в рейтинге на этой неделе", – так Элина подписала свое фото.
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Повторить свой лучший результат в табели о рангах Элина сумела благодаря дебютному выходу в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче за выход в финал она уступила американке Серене Уильямс со счетом – 3:6, 1:6.
В текущем сезоне 24-летняя украинская теннисистка не выиграла ни одного титула. В 44 матчах Свитолина сумела одержать 28 побед. На этой неделе она сыграет на турнире категории Premier в Чжэнчжоу (Китай). Ее первой соперницей станет Юлия Путинцева из Казахстана.
Напомним, что Свитолина является действующей победительницей Итогового чемпионата WTA.
Свитолина – одна из самых популярных спортсменок Украины. В нашем рейтинге ТОП-100 спортсменов Украины в социальной сети Instagram Элина идет шестой, уступая только футболистам Зинченко и Шевченко, а также боксерам Ломаченко, Усику и Кличко.
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