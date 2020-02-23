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Свитолина и Ястремская проиграли дебютный парный матч турнира в Дохе

23 февраля, 19:30

Украинки уступили представительницам из США

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская проиграли матч 1/16 финала парного разряда на турнире в Дохе. Украинки впервые сыграли вместе в паре. Матч длился 65 минут, обе пары совершили по одному эйсу и одной двойной ошибке. Свитолина и Ястремская осуществили два брейка, отдав пять подач соперницам.

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Элина Свитолина / Даяна Ястремская (обе – Украина) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) /Беттани Маттек-Сандс (США) – 3:6, 3:6

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Победитель матча в следующем круге сыграет с парой Элиза Мертенс / Арина Соболенко.

Ранее мы рассказывали, что в конце января Джокович "скушал" Федерера в полуфинале Australian Open, за два с небольшим часа обыграв швейцарца в трех сетах. Таким образом по личным встречам счет в этом теннисном "классико" стал уже 27:23 в пользу серба.

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теннис Элина Свитолина теннисистка Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

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