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Свитолина объяснила, почему ездила в Москву на Кубок Кремля

23 ноября, 18:01

Лучшая украинская теннисистка считает, что своими выступлениями отстаивает национальные интересы

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Шестая ракетка планеты, украинка Элина Свитолина, поделилась своими мыслями, почему не нужно упрекать спортсменов, когда они выступают в России. Сама она недавно ездила в Москву на "Кубок Кремля". При этом, давая интервью нашему сайту, 25-летняя Свитолина заявила, что хочет выступать за сборную в Кубке Федерации.

Элина пояснила, почему для людей так важно мнение известных спортсменов:

"Потому что мы публичные люди. В нас ищут то, за что можно зацепиться. Это не очень хороший вариант. Нас спрашивают, мы что-то отвечаем и тогда выуживают то, что им нужно, пытаются что-то найти. Ломаченко, Усик, я, другие – мы все выступаем под флагом Украины. С нашим именем всегда ассоциируется сине-желтый флаг. Не думаю, что нужно еще что-то объяснять. Объяснять, что мы против чего-то или не любим Украину, что-то не то делаем или не живем в Украине. Все пытаются за что-то зацепиться. Мы всегда выступаем за страну. У меня было очень много предложений из других стран, у каждого они были".

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В частности одесситка сказала о вояже на "Кубок Кремля":

"Когда я приезжаю туда, то представляю Украину. Если выигрываю этот турнир или просто там играю, то в каждом матче отстаиваю флаг Украины. Я защищаю Украину тем, что делаю лучше всего, – игрой в теннис".

Смотрите сюжет, как Свитолина стала третьим номером мирового рейтинга.

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Москва рейтинг теннис Элина Свитолина WTA Кубок Кремля

Источник: ua.tribuna.com

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