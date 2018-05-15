Свитолина отомстила за Цуренко на турнире в Риме

Сегодня, 22:56

Украинка с победы начала защиту титула

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд крупного турнира WTA Premier 5 в Риме, Италия. В матче второго круга украинка, посеянная под 4 номером, за 1 час 1 минуту обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич – 6:1, 6:2.

На счету Свитолиной 3 эйса и 1 двойна ошибка. Это третья победа Элины над Мартич в четырех очных встречах.

Свитолина взяла своеобразный реванш за поражение своей соотечественницы Леси Цуренко от Мартич в матче первого раунда с аналогичным счетом – 1:6, 2:6.

Следующая соперница украинской теннисистки определится в поединке между россиянкой Дарьей Касаткиной и американкой Даниэль Коллинз. Напомним, что Элина Свитолина – прошлогодняя победительница турнира в Риме.

Элина в ожидании старта посетила матч чемпионата Италии между "Ромой" и "Ювентусом". Свитолина встретилась с легендой римского футбола Франческо Тотти и получила именную футболку.

Напомним, что Свитолина проиграла на прошлом турнире в Мадриде уже во втором круге. Тем не менее, украинка немного улучшила свой очковый заработок на этом турнире и стала на шаг ближе к лидерству в рейтинге WTA: расклады для Элины Свитолиной стать первой ракеткой мира после грунтового сезона.
теннис, Элина Свитолина

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Источник:

tennisua.org

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