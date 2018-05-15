Свитолина отомстила за Цуренко на турнире в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд крупного турнира WTA Premier 5 в Риме, Италия. В матче второго круга украинка, посеянная под 4 номером, за 1 час 1 минуту обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич – 6:1, 6:2.

На счету Свитолиной 3 эйса и 1 двойна ошибка. Это третья победа Элины над Мартич в четырех очных встречах.

Свитолина взяла своеобразный реванш за поражение своей соотечественницы Леси Цуренко от Мартич в матче первого раунда с аналогичным счетом – 1:6, 2:6.

Следующая соперница украинской теннисистки определится в поединке между россиянкой Дарьей Касаткиной и американкой Даниэль Коллинз. Напомним, что Элина Свитолина – прошлогодняя победительница турнира в Риме.

Элина в ожидании старта посетила матч чемпионата Италии между "Ромой" и "Ювентусом". Свитолина встретилась с легендой римского футбола Франческо Тотти и получила именную футболку.