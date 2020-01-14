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Свитолина переживает, как бы на "Шлеме" в Австралии из-за пожаров не случилось что-то плохое

14 января, 10:40

Украинская теннисистка встревожена серьезной загрязненностью воздуха в Мельбурне

Элина Свитолина

Элина Свитолина

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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает подготовку к первому в 2020 году турниру серии "Большого шлема" – Открытому чемпионату Австралии. В январе пятая ракетка планеты стартовала лишь на одном соревновании, где выбыла в первом же круге. Как мы сообщали, Свитолина проиграла американке Даниэль Роуз Коллинс.

На этой неделе одесситка предпочитает тренироваться уже на кортах Мельбурна, а не участвовать в турнирах. В частности она опробовала арену имени Маргарет Корт – третью по вместительности на Australian Open. А сегодня украинка поделилась в соцсетях опасениями, как бы не произошло что-либо плохое из-за пожаров на континенте:

"Почему мы должны ждать, пока не случится что-то плохое, перед тем, как начать действовать".

При этом Свитолина приложила картинки, где качество воздуха в городе оценивается как "очень нездоровое". Правда, и чего-либо конкретного Элина не предложила.

Читайте также о том, что пятеро украинцев узнали соперников по квалификации Australian Open. Отбор начался уже сегодня, 14 января.

Смотрите, как Свитолина обыгрывала вторую ракетку мира – чешку Каролину Плишкову

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