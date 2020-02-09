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Свитолина после решающей победы в Кубке Федерации над Эстонией: "Хочу сыграть плей-офф в Украине"

9 февраля, 10:33

Украинские теннисистки прокомментировали успешный турнир Кубка Федерации

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

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Женская сборная Украины по теннису успешно выступила на квалификационном турнире Кубка Федерации в Таллинне. Наша команда выиграла три матча Первой группы Евро-Африканской зоны и вышла в плей-офф Мировой группы. Как мы сообщали, в решающем матче Украина обыграла Эстонию в Кубке Федерации благодаря убедительной победе в парной встрече Марты Костюк и Даяны Ястремской.

После победы наши девчата прокомментировали успех. Молодая одесситка Ястремская выиграла все одиночные матчи и решающий в паре:

"Знали ли мы, что будем играть решающий матч? На самом деле заранее мы обсуждали одно, но получился другой вариант. Мы отталкивались уже от текущей ситуации, от самочувствия в команде. Единственный план, который у нас был, – это быть спокойными и настроенными на свою игру. Контавейт агрессивно отыграла один гейм и потом мы смогли перехватить инициативу, заиграли на приеме гораздо лучше. Капитан сказал мне, чтобы я поддерживала Марту, чтобы играла по ощущениям. Нужно было время, чтобы мы заиграли лучше, чем соперницы".

А наша лучшая теннисистка Элина Свитолина проиграла эстонке Контавейт, но у нее отлегло после победного завершения поединка, и она оптимистично заявила:

"До этого турнира я всех знала и у нас сложились довольно дружественные отношения. Приятно, что все с уважением отнеслись друг к другу. Для меня очень важно вернуть сборную Украины в элиту женского тенниса. Очень хочу сыграть в плей-офф. Очень хочу, чтобы эти матчи прошли в Украине. Не сомневайтесь, у меня это есть в планах. Очень надеюсь, что все сложится, и я буду готова помогать команде".

Следующий матч Кубка Федерации украинки сыграют в апреле.

Смотрите, как Ястремская обыграла бывшую первую ракетку мира в Австралии

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теннис Элина Свитолина Кубок Федерации Даяна Ястремская Марта Костюк

Источник: Большой теннис Украины

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