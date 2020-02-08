Украина – в плей-офф Мировой группы! Наши теннисистки смяли Эстонию за 52 минуты

В решающем поединке Марта Костюк и Даяна Ястремская отдали своим соперницам всего два гейма

/ Фото: Федерация тенниса Украины

Украинская пара в составе Марты Костюк и Даяны Ястремской обыграла эстонский дуэт Анны Контавейт и Елены Малыгиной 6:2, 6:0. Эта победа вывела нашу сборную в плей-офф Кубка Федерации – главных командных соревнований мирового тенниса среди женщин!

Напомним, ранее в воскресенье в Таллине Ястремская выиграла свой одиночный матч, тогда как Свитолина не справилась с Контавейт в своем поединке. В итоге, судьбу повышения в классе решала парная встреча.

Изначально на нее от Украины вместе с Костюк была заявлена Леся Цуренко, но затем Михаил Филима решил на главный матч недели выставить Ястремскую, которая хоть и жаловалась на здоровье, но все свои одиночные поединки в Таллине выиграла.

В первом сете теннисистки выдали равный старт и обменялись брейками – 2:2, но после этого украинки забрали четыре гейма кряду в этой партии, а затем еще шесть и в следующей. Таким образом, 22-й номер мирового рейтинга Контавейт не спасла Эстонию, а Ястремская выручила Украину.

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Фото – Федерации тенниса Украины

Парный матч продлился всего 52 минуты. За это время украинки сделали 4 эйса, допустили 2 двойные ошибки и выиграли 6 геймов на приеме. Эстонки ни разу не подали навылет, но и обошлись без "двойных", реализовав 1 брейк-пойнт.

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Таким образом, после двух лет в Первой группе Евро-Африканской зоны наша команда поднимается выше. Следующий этап – плей-офф Мировой группы. Там мы встретимся со сборной, которая не смогла преодолеть квалификацию в финальный турнир Кубка Федерации.

Смотрите, как Ястремская обыгрывала экс-первую ракетку мира

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