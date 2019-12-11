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Свитолина приняла очень важное решение в своей карьере

11 декабря, 20:01

Украинский теннисистка сменила тренера

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила имя нового тренера в своей команде. Им стал киприот Маркос Багдатис. Совместную фотографию тренировочного процесса с 34-летним спортсменом Свитолина выложила в своем Instagram.

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За свою карьеру Багдатис добыл четыре титула ATP в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема самым высоким достижением для киприота был выход в финал Открытого чемпионата Австралии в 2006 году, в этом же году Маркос Багдатис добрался до полуфинала Уимблдона.

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Напомним, Элина Свитолина вошла в состав участниц основной сетки австралийского "мейджора", первого в новом сезоне турнира Grand Slam – Australian Open. А начнет 2020 год украинка выступлением на турнире WTA Premier в Брисбене (Австралия), который стартует 6 января.

Как сообщалось ранее, Свитолина в сексуальном бикини расслабляется в Дубае. "Как же Гаэлю повезло!" – отмечают в комментариях под фото украинки ее подписчики.

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теннис Элина Свитолина теннисистка

Источник: Большой теннис Украины

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