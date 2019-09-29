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Свитолина с победы стартовала на престижном турнире в Пекине

29 сентября, 14:40

В следующем матче украинка сразится с 19-й ракеткой мира Яфань Ван из Китая

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Первая ракетка Украины с победы стартовала турнире серии WTA Premier в Пекине с призовым фондом в 8 миллионов долларов. В матче первого раунда украинка за два часа и 5 минут сломила сопротивление Анастасии Севастовой из Латвии – 6:7, 6:1, 6:2. Следующей соперницей Свитолиной станет китаянка Яфань Ван, занимающая 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

напомним, что Свитолина ведет борьбу за путевку на Итоговый турнир в Шэньчжэне, где ей предстоит защищать прошлогодний титул. На данный момент украинка занимает восьмое место в Чемпионской гонке, опережая ближайшую преследовательницу Белинду Бенчич на 166 очков. Еще одна претендентка на последнюю путевку в Шэньчжэне Кики Бертенс с Пекине сыграет с Даяной Ястремской, которая сегодня ранее разгромила экс-представительницу ТОП-10 рейтинга WTA.

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Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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теннис Элина Свитолина Анастасия Севастова

Источник: Сегодня|Спорт

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