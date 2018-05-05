Свитолина с победы стартовала на турнире в Мадриде с призовым фондом в 6 миллионов евро

5 Мая 2018, 14:07

Следующая соперница Элины определится в поединке между Карлой Суарес-Наварро и Барборой Стрыцовой

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй раунд турнира WTA Premier Mandatory с призовым фондом 6 685 828 евро Madrid Open в Мадриде. В стартовом матче украинка, посеянная под 4-м номером, за 1 час 11 минут обыграла французскую теннисистку Ализе Корне – 6:2, 6:2.

Следующая соперница Элины определится в поединке между испанкой Карлой Суарес-Наварро и Барборой Стрыцовой из Чехии.

Напомним, что в прошлом году Свитолина проиграла в Мадриде уже в первом круге. Таким, образом она точно улучшит свой очковый заработок на этом турнире и станет на шаг ближе к лидерству в рейтинге WTA: расклады для Элины Свитолиной стать первой ракеткой мира после грунтового сезона.

Ранее Элина Свитолина в одной из социальных сетей показала, как готовит блины. Украинка доказала, что мастерски орудует не только ракеткой, но и сковородкой. Спортсменка, стоя у плиты, ловко подбросила блинчик, чтобы перевернуть его.

Кстати, сердце Элины Свитолиной снова свободно. Отношения с британским крикетистом Рисом Топли позади, теннисистка даже удалила совместные фотографии из своего аккаунта в Instagram.
теннис, Элина Свитолина, Ализе Корне

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Источник:

tennisua.org

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