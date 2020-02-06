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Свитолина удвоила преимущество в матче против Болгарии на Кубке Дэвиса

6 февраля, 19:42

Украина выиграла два стартовых матча на групповом этапе Первой группы Евро-Африканской зоны

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

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Элина Свитолина принесла Украине вторую победу в матче против Болгарии на групповом этапе Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Лучшая теннисистка нашей страны обыграла 143-ю ракетку мира Викторию Томову – 7:6, 6:3. Матч продлился 1 час 33 минуты. Напомним, что в стартовом матче Ястремская разгромила Шинникову.

Впереди у нашей команды парный поединок. Здесь капитану сборной Украины Михаилу Филиме придется поломать голову, потому что во время тренировки получила травму Марта Костюк, которая должна была сыграть в командном матче.

"Марта довольно эмоционально отреагировала. Медицинский штаб также ожидал худшего, но никаких синяков или отеков нет. Посмотрим после ночи, завтра будет известно чуть больше. Надеюсь, что она будет готова на четверг, возможно, в пятницу. Кого мы будем ставить на пару? Планировал ставить Марту Костюк, попробуем 2-3 варианта комбинаций. Все будет зависеть от ее состояния. Надеюсь, что с ней все будет хорошо", – признался Филима.

Смотрите также, как украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира

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теннис Элина Свитолина Кубок Федерации

Источник: Сегодня|Спорт

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