Ястремская разгромила соперницу в первом матче Украины на Кубке Федерации

Наша теннисистка справилась с соперницей менее, чем за час

Даяна Ястремская / Фото: Reuters

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Сборная Украины с победы стартовала в матче против Болгарии на групповом этапе Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. В стартовом матче Даяна Ястремская в Таллине всего за 48 минут разгромила Изабеллу Шинникову 6:2, 6:1. Второй матч турнира проведет Элина Свитолина против 143-й ракетки мира Виктории Томовой. Ранее мы писали, что украинки размялись на кортах Таллинна, где состоятся сражения за плей-офф Мировой группы.

К сожалению, во время тренировки травму получила игрок сборной Украины Марта Костюк. 17-летняя теннисистка повредила ногу, однако Филима надеется, что травма не очень серьезная:

"Марта довольно эмоционально отреагировала. Медицинский штаб также ожидал худшего, но никаких синяков или отеков нет. Посмотрим после ночи, завтра будет известно чуть больше. Надеюсь, что она будет готова на четверг, возможно, в пятницу. Кого мы будем ставить на пару? Планировал ставить Марту Костюк, попробуем 2-3 варианта комбинаций. Все будет зависеть от ее состояния. Надеюсь, что с ней все будет хорошо".

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