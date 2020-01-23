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Кирьос забавно высмеял Надаля во время матча на Australian Open: судья оценил шутку

23 января, 14:20

Австралийский теннисист очень долго готовился к своей подаче

Ник Кирьос

Ник Кирьос / Фото: AFP

Австралийский теннисист Ник Кирьос спародировал первую ракетку мира Рафаэля Надаля в ходе матча второго круга Australian Open против француза Жиля Симона. Судья указал австралийцу на то, что он слишком долго готовится к подаче. Кирьос изобразил действия Надаля, который на корте в ходе матча часто поправляет волосы и элементы одежды. У судьи пародия на Надаля вызвала улыбку.

Сама встреча, наконец, завершилась победой Кирьоса со счетом 6:2, 6:4, 4:6, 7:5.

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Кирьос и Надаль могут встретиться в четвертом раунде. Рафаэль вышел во второй раунд, где померится силами с Федерико Дельбонисом.

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теннис Australian Open Ник Кирьос

Источник: Сегодня|Спорт

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