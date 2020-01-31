Свитолина выиграла спор у Монфиса и заставила бойфренда отжиматься

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

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Украинская прима тенниса Элина Свитолина на тренировке в зале поспорила со своим парнем Гаэлем Монфисом, что сможет на подаче попасть в банку из-под мячей, которую поставили на другой половине корта. Француз в свою очередь снимал видео и комментировал старания своей подруги. Ранее мы писали, что Свитолина раскрыла секреты отношений с Монфисом и рассказала, что ее бесит.

Гаэль в своей манере с юмором рассказывал об усилиях Элины. Сначала сказал, что она пытается попасть в цель уже 15 минут, на что девушка ответила: "Всего лишь две минуты". Парень почти согласился: "Возможно, четыре минуты". Потом иронизировал, когда Свитолина расчесывалась и не попала в банку, но провозгласила "Эйс!" И наконец, когда Элина достигла цели и банка с металлическим звуком отлетела в сторону, она радостно и эмоционально вскинула руки вверх с криком: "Come on!" После этого Монфису пришлось отжиматься – видимо, это было условием спора. И уже одесситка снимала его на камеру.

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Видео в соцсетях пара подписала: "Бросаем друг друг вызов".

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