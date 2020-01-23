Свитолина раскрыла секреты отношений с Монфисом, рассказала, кем хотела бы быть и что ее бесит

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / Фото: Instagram

Сегодня украинская прима тенниса Элина Свитолина проводит свой второй матч на Открытом чемпионате Австралии. Ее соперницей будет американка Лаурен Дэйвис. Начало встречи ожидается в 12:00 по киевскому времени. Мы сообщали, что в первом круге Свитолина обыграла британку Кэти Бултер, хотя победа далась ей нелегко.

Недавно наша спортсменка-красавица побывала на телепередаче "Без грима", где рассказала интересные факты о своей нынешней жизни. Например, что ее парень Гаэль Монфис признался Элине, что она сама очень профессионально относится к теннису и подвигла его на новые свершения: годы спустя он вернулся в десятку лучших в мире. При этом одесситка признает, что не выигрывала б у него ни гейма, если бы они сошлись на корте: "Разве что Гаэль мне подарил один гейм".

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Также Свитолина поведала, что Монфис очень любит разнообразные игры. А в ресторанах ведет себя как джентльмен и чаще всего именно он платит за ужин, хотя украинка тоже порой порывается рассчитаться.

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Свитолиной не нравится, когда ее сравнивают с Эжени Бушар. А сама она, если бы родилась мужчиной, хотела бы стать Роджером Федерером или Майклом Джорданом. И призналась, что даже за границей пытается находить и баловать себя украинской едой: варениками и борщом. А дома сама готовит Гаэлю круассаны.

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