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Свитолина вышла в третий круг турнира в Ухане, где встретится с россиянкой

24 сентября, 12:37

Наша теннисистка обыграла представительницу Испании

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Twitter

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает выступление на престижном турнире в Ухане с призовым фондом в 2,8 миллиона долларов. Ранее мы писали, что известен обновленный рейтинг WTA, в котором произошло несколько заметных перестановок для украинских теннисисток.

Наша теннисистка в двух сетах разобралась с испанкой Гарбинье Мугурусой. Поединок продолжался 1 час 36 минут и завершился со счетом 7:5, 6:2. За это время Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из 11 и допустила три двойные ошибки.

В третьем раунде Элина Свитолина сыграет с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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теннис Элина Свитолина теннисистка

Источник: Сегодня|Спорт

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