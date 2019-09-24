Свитолина вышла в третий круг турнира в Ухане, где встретится с россиянкой

Элина Свитолина / Фото: Twitter

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает выступление на престижном турнире в Ухане с призовым фондом в 2,8 миллиона долларов. Ранее мы писали, что известен обновленный рейтинг WTA, в котором произошло несколько заметных перестановок для украинских теннисисток.

Наша теннисистка в двух сетах разобралась с испанкой Гарбинье Мугурусой. Поединок продолжался 1 час 36 минут и завершился со счетом 7:5, 6:2. За это время Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из 11 и допустила три двойные ошибки.

В третьем раунде Элина Свитолина сыграет с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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