"Свободная королева" на яхте: Свитолина свела с ума своих фолловеров платьем в горошек

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в свободное от соревнований время продолжает очаровывать своих поклонников. В этот раз 25-летняя одесситка, заработавшая за свою карьеру 19,5 млн долларов, опубликовала в Instagram снимок в легком летнем платье, стоя на борту яхты. Напомним, накануне Свитолина исполнила соблазнительный танец в купальнике.

"Свобода – это состояние души", – подписала свое фото в шикарном небесно-синем платье в горошек с рюшами Элина Свитолина.

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"Это все так, Элина, но душа чувствует себя особенно свободной, когда ты проводишь выходные на шикарной яхте", – отметил в комментариях под этим фото один из фолловеров Свитолиной. Но хватало и других отзывов к романтическому снимку лучшей украинской теннисистки. Среди них такие:

Бегущая по волнам.

Как же вам идет это платье!

Идеальна.

Невеста.

Королева!

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Напомним, что недавно Свитолина в немецком ангаре выиграла турнир после карантина: Элина "дожала" бывшую вторую ракетку мира. Соревнование было заявлено как травяное, но погода внесла свои коррективы.

Смотрите видео "стриптиза" от Свитолиной

Свитолина. Фейковый стриптиз Видео: Instagram

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