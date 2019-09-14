Тризуб наготове: сегодня сборная Украины по теннису сразится с Венгрией

14 и 15 сентября в Будапеште мужская сборная Украины по теннису во главе с Андреем Медведевым сразится с венгерской командой

Марченко и Медведев. В Будапешт прилетели с позитивным настроем. Фото ФТУ

Засиделись мы уже в зональной группе Кубка Дэвиса: три года мужская сборная Украины не может выйти за пределы Первой группы Евро-Африканской зоны. Очередная и единственная в этом году попытка будет 14-15 сентября (ТВ – UA:Перший, время начала – 12:00). Ребята под руководством капитана Андрея Медведева и Михаила Филимы встретятся с венграми на их территории. Обе предыдущие дуэли с ними мы выиграли, но было это еще в 1997 и 2005 годах, когда в составах сборной выступали те же Медведев и Филима.

На грунте Будапешта за выход в квалификационный раунд, который пройдет в феврале 2020 года, поборются самый опытный член команды и единственный украинец в топ-200 Сергей Стаховский (№147 ATP) – для него это 29-й матч Кубка Дэвиса, Илья Марченко (371), Денис Молчанов (70, пары) и дебютант сборной, 18-летний Эрик Ваншельбойм (713), дошедший в этом году до полуфинала юниорского Гарроса в парах. Против нас: Фучович (65), которого Марченко обыгрывал четырежды, но последний – еще три года назад, Балаж (136), выбивший в этом году Илью с квалы Уимблдона, победитель юниорского Australian Open 2017 Пирос (374), Надь (383, пары) и Боршош (422, пары).

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"Сине-желтые", похоже, в приподнятом настроении и подготовкой довольны. В Будапеште они отработали и теннисные удары, и футбольные, по очереди становясь на ворота. А одну из тренировок Медведев провел в кофте с тризубом и надписью "Слава Україні. Героям слава". Коуч уверен: "Команда в хорошем состоянии. Венгры выглядят фаворитами, но с практической точки зрения шансы равны". Медведев позитивно оценил прогресс юного Эрика и верит, что этот опыт поможет ему избавиться от "детских ошибок", свойственных юниорам, называет его "трудягой" и хвалит "великолепную физику".

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Между тем Элина Свитолина отпраздновала 25-летие. В соцсетях наша №1 выставила фото, где она еще совсем малышка и садится на шпагат: "Вернемся в то время, когда я в последний раз была гибкой".

Кстати, одну из соперниц Элины, №2 мира Плишкову, теперь тренирует наша экс-теннисистка Ольга Савчук.

Но главной новостью стало возвращение Ким Клийстерс! 36-летняя бельгийка, четырежды чемпионка "шлемов" и мама троих детей вернется на корт в 2020-м.

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