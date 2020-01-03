У Беларуси отобрали право провести матч Кубка Дэвиса

Мужская сборная Беларуси по теннису была лишена права провести матч квалификации Кубка Дэвиса с командой Германии дома из-за проблем с кортом в Минске. В соответствии с очередностью, запланированный на 6-7 марта матч должен был проходить в Минске, но белорусская теннисная федерация (БТФ) была наказана Международной федерацией тенниса (ITF) за несоответствие корта во Дворце тенниса стандартам.
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Технические представители ITF в ходе матча евро-африканской зоны Беларусь – Португалия, который состоялся в Минске в сентябре и завершился победой хозяев (3-2), выявили недопустимо высокую скорость мяча при отскоке от корта с покрытием "хард". В результате БТФ получила денежный штраф, а национальная команда Беларуси была лишена 41 очка в рейтинге Кубка Дэвиса.
В итоге предстоящий поединок сборных Беларуси и Германии перенесли в Дюссельдорф.
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