У гостей на свадьбе Рафаэля Надаля оберут телефоны: торжество посетит бывший король Испании

Рафаэль Надаль. В обнимку с 19-м. Но "теннис - это больше чем "шлемы" / Фото: AFP

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль готовится сыграть свадьбу со своей многолетней подругой Марией Франциской Перелло. Торжественная церемония пройдет 19 октября в поместье Ла-Форталеза на Майорке, где снимали популярный сериал "Ночной администратор". Чтобы избежать нежелательных личностей, гостей будут запускать через ворота военной базы. Напомним, Рафаэль Надаль на US Open спас ребенка, которого едва не задавила толпа.

Торжество посетят множество знаменитостей, в том числе бывший король Испании Хуан Карлос и королева София. Гостей попросили прийти на мероприятие без телефонов, местную полицию – не допустить использование дронов на время праздника. Кроме этого весь персонал подписал соглашения о неразглашении.

Также известно, что банкетное меню приготовят местный мишленовский повар Мака де Кастро и Кике Дакоста из Аликанте, обладатель трех звезд Мишлен.

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Рафаэль и Мария встречаются уже на протяжении 14 лет, хотя они знакомы еще с детства. Мария работает в одной из страховых компаний и руководит проектами фонда теннисиста Rafa Nadal Foundation.

Ранее мы писали, что знаменитый испанский теннисист купил шикарную яхту за 5 миллионов евро. Рекордсмен по победам в турнирах ATP Tour Masters получит новую игрушку в следующем году.

Как отмечают грандиозную свадьбу в Перу:

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