"У меня не было выбора": Свитолина поделилась первыми эмоциями после исторической победы

Элина Свитолина / Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после матча с Йоханной Контой, которую она сегодня обыграла в 1/4 US Open, что позволило Элине впервые в карьере выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису с призовым фондом в 57 миллионов долларов.

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"Потрясающий турнир! Очень сложные матчи я смогла пройти и наслаждаюсь этим, – говорит Элина Свитолина. – То, что я до этого четырежды уже обыгрывала Йоханну Конту, может, и делало мою задачу в сегодняшнем поединке проще. С другой стороны, на саму себя было больше давления – я уже не имела другого выбора, кроме как опять побеждать Йоханну. Знаете, мы очень хорошо подготовили тактику на этот матч, и исполнение не подвело. В финальной части поединка я оставалась спокойной, рука не дрожала на подаче. Пока что у меня все получается! Посмотрим, что будет в полуфинале".

Напомним, что за выход в полуфинал US Open-2019 Элине Свитолиной полагается 960 000 долларов. Если она пробьется в финал, то получит 1 900 000 долларов призовых, а если украинка станет победительницей турнира, то пополнит свой счет рекордным в карьере гонораром - на 3 850 000 долларов.

В полуфинале US Open Элина Свитолина встретится с победительницей пары Серена Уильямс – Ван Цян, которые сыграют в ночь на среду по киевскому времени.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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