Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,71

"У меня не было выбора": Свитолина поделилась первыми эмоциями после исторической победы

3 сентября, 21:22

Лучшая теннисистка Украины рассказала, за счет чего выбила из US Open свою британскую соперницу

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после матча с Йоханной Контой, которую она сегодня обыграла в 1/4 US Open, что позволило Элине впервые в карьере выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису с призовым фондом в 57 миллионов долларов.

Читайте также: Рафаэль Надаль на US Open спас ребенка, которого едва не задавила толпа

"Потрясающий турнир! Очень сложные матчи я смогла пройти и наслаждаюсь этим, – говорит Элина Свитолина. – То, что я до этого четырежды уже обыгрывала Йоханну Конту, может, и делало мою задачу в сегодняшнем поединке проще. С другой стороны, на саму себя было больше давления – я уже не имела другого выбора, кроме как опять побеждать Йоханну. Знаете, мы очень хорошо подготовили тактику на этот матч, и исполнение не подвело. В финальной части поединка я оставалась спокойной, рука не дрожала на подаче. Пока что у меня все получается! Посмотрим, что будет в полуфинале".

Напомним, что за выход в полуфинал US Open-2019 Элине Свитолиной полагается 960 000 долларов. Если она пробьется в финал, то получит 1 900 000 долларов призовых, а если украинка станет победительницей турнира, то пополнит свой счет рекордным в карьере гонораром - на 3 850 000 долларов.

В полуфинале US Open Элина Свитолина встретится с победительницей пары Серена Уильямс – Ван Цян, которые сыграют в ночь на среду по киевскому времени.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

теннис US Open Элина Свитолина

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Двойной удар по Шараповой: муж Серены Уильямс напомним россиянке о ее темном прошлом
Двойной удар по Шараповой: муж Серены Уильямс напомним россиянке о ее темном прошломТеннис
"Я тебя найду!": легендарный Джокович пригрозил болельщику расправой на US OpenТеннис
Свитолина разгромила американку Киз на US Open и добилась исторического рекорда
Свитолина разгромила американку Киз на US Open и добилась исторического рекордаТеннис
93 миллиона долларов за год: назван самый высокооплачиваемый теннисист вселенной
93 миллиона долларов за год: назван самый высокооплачиваемый теннисист вселеннойТеннис
Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал на турнире имени Рафаэля Надаля
Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал на турнире имени Рафаэля НадаляТеннис
Cто миллионов для Свитолиной: украинка – на пороге своего рекордного гонорара
Cто миллионов для Свитолиной: украинка – на пороге своего рекордного гонорараТеннис

Новости партнеров

Loading...