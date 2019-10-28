Украина на Итоговом чемпионате: онлайн матча Свитолина – Плишкова

Все о первом поединке Элины Свитолиной на турнире WTA Finals в Китае

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Сегодня лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стартует на Итоговом чемпионате WTA. В 12:30 по киевскому времени начался ее поединок против Каролины Плишковой из Чехии. Свитолина – действующая чемпионка WTA Finals, в прошлом году она сотворила сенсацию и выиграла все поединки турнира. В этот раз украинка в последний момент пробилась на чемпионат, и подошла к нему на восьмой позиции в рейтинге – последней, дающей право сыграть в Шеньчжене.

Свитолина – Плишкова 0:0 (0:2)

0:2 Смэшем завершила второй гейм чешская теннисистка и повела 2:0 в первой партии. Свитолина пока не может найти свою игру

0:1 Выигрывала в первом гейме 40:15 Свитолина, но проиграла. Брейк от Плишковой. Красивая игра по линии, мощная атака от Каролины, против украинки в одном из эпизодов сыграл тросс. Попыталась укоротить Свитолина, но получила еще более качественный укрощенный от чешки и проиграла гейм

12:40 Первая подача – у Свитолиной

12:38 Разминаются теннисистки. Отрабатывают удары справа и слева, смэши и подачу

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12:33 Теннисистки вышли на корт. На трибуне в Шеньчжене много свободных мест

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Свитолина – Плишкова: прогноз букмекеров. Эксперты считают матч практически равным, чешка – небольшая фаворитка. Коэффициент на победу Плишковой составляет 1.85, тогда как ставку на успех Свитолиной можно сделать с котировкой 1.95. Наиболее вероятным исходом аналитики называют победу Плишковой со счетом 2:0 по сетам, но разница в коэффициентах там несущественная. Вот котировки на счет:

победа Плишковой 2:0 – 3.15

победа Плишковой 2:1 – 3.65

победа Свитолиной 2:0 – 3.40

победа свитолиной 2:1 – 3.80

Свитолина – Плишкова: история противостояний. Теннисистки встречались между собой восемь раз. Больше побед на счету Каролины (пять), но Свитолина выиграла последние три поединка подряд. В последний раз Плишкова побеждала Свитолину в 2017 году.

Свитолина – Плишкова: история противостояний

Свитолина – Плишкова: сравнение теннисисток. Соперницы очень похожи по многим показателям. Возраст – 25 лет украинке и 27 лет чешке, перешли в профессионалы в 2010 и 2009 годах. Плишкова выше Свитолиной на 12 сантиметров (рост 186 против 174), выиграла больше одиночных титулов WTA (15 против 13) и заработала больше призовых (18 миллионов против 16-ти).

Напомним, что в этом году Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Интересно, что в ТОП-10 спортсменок попали исключительно представительницы тенниса.

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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