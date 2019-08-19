Украина стартует на US Open: ЛГБТ, позиция Свитолиной и боль Марты Костюк

Сегодня в Нью-Йорке начинается квалификация финального теннисного мейджора года: в чем украинский интерес

Финальный мейджор сезона, US Open, все ближе, и уже сегодня в Нью-Йорке стартует квалификация. Ее попробуют пройти наши Катарина Завацкая, Ангелина Калинина и Сергей Стаховский. Марта Костюк не успела войти в форму после травмы спины, полученной в июле, поэтому "шлем" пропустит.

"Несколько дней назад я начала тренироваться и больше не чувствую боли. Но этого времени недостаточно, чтобы подготовиться, – объяснила 17-летняя теннисистка. – Мне жаль, ведь Нью-Йорк – один из моих любимых городов, и мне нравится проводить там время".

А Дарья Лопатецкая еще залечивает колено после тяжелой операции в мае.

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Кстати, помимо матчей квалификации, открытых тренировок и традиционных развлечений в теннисном городке, фаны на этой неделе смогут посетить Open Pride – дискуссию, посвященную теме ЛГБТ+ в спорте. В ней примут участие спортсмены-активисты, в том числе легендарная Билли Джин Кинг, без которой US Open никогда не обходится, и звездный фигурист Адам Риппон. Кинг здесь посвящена и отдельная фотовыставка – "Чемпионка. Активистка. Легенда".

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Между тем наша номер один Элина Свитолина с бойфрендом Гаэлем Монфисом уже в "Большом яблоке" и готовятся к старту в основе (первый игровой день – 26 августа). Оба далеко в Цинциннати не прошли, поэтому "освободились" чуть раньше. Украинка вылетела в 1/8 финала – вторую неделю подряд от американки Софии Кенин, а француз – в первом же матче, тоже от игрока из США – Фрэнсиса Тиафо.

Тем не менее нашей теннисной парочке этого хватило, чтобы улучшить позиции в рейтинге и на US Open быть 5-й и 13-м сеяными. На одну строчку Свитолина поднялась и в чемпионской гонке WTA – теперь она 9-я.

Отметим, что в Цинциннати, последнем крупном турнире перед "шлемом", титулы разыграли без мировых лидеров. У мужчин в полуфинале неожиданно пал Новак Джокович, пропустив россиянина Даниила Медведева в его третий финал за три недели. Там он ночью должен был рубиться с бельгийцем Давидом Гоффеном, впервые вышедшим в финал мастерса.

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Меняющие друг друга на посту первой ракетки Наоми Осака и Эшли Барти отдали свои победы из-за травм. Австралийка во время матча с россиянкой Светланой Кузнецовой повредила голеностоп, а японка снялась с поединка против обидчицы Свитолиной из-за боли в колене. Теперь у Наоми под вопросом даже защита титула на US Open – будет ждать результаты МРТ. И стоило ей только на прошлой неделе обрадоваться, что она вновь начала улыбаться на корте...

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