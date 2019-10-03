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Марченко вышел в 1/4 финала турнира в Нур-Султане и встретится с россиянином

3 октября, 12:45

Наш спортсмен продолжает борьбу в Казахстане

Илья Марченко. Фото ФТУ

Илья Марченко. Фото ФТУ

Украинский теннисист Илья Марченко в двух сетах разобрался с 311-й ракеткой мира из России Теймуразом Габашвили. Наш спортсмен обыграл соперника в 1/8 финала турнира ATP Challenger Tour в казахстанском Нур-Султане. Ранее мы рассказывали, что сборная Украины в два счета проиграла Венгрии трехдневный матч Кубка Дэвиса.

Матч длился 74 минуты и закончился со счетом – 6:4, 6:2. Марченко выполнил 4 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и выиграл 4 гейма на приеме.

Соперником Марченко в четвертьфинале станет россиянин Константин Кравчук.

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Как мы писали ранее,Стаховский совершил подвиг в матче с венгром, сохранив интригу в Кубке Дэвиса. Проиграв стартовый сет хозяину корта Мартону Фучовичу, первый номер украинского тенниса сумел завершить трехчасовую игру победой – 5:7, 6:3, 7:6.

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Также мы рассказывали, что легендарная Ким Клийстерс объявила о возобновлении карьеры. Победительница четырех турниров "Большого шлема" вернется на корт в январе следующего года.

Читайте также: История украинского спорта по годам

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теннис теннисист Илья Марченко

Источник: Сегодня|Спорт

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