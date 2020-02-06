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Украина всухую разгромила Болгарию на Кубке Федерации и вышла в лидеры группы

6 февраля, 22:24

Судьбу путевки в следующий раунд украинки разыграют в матчах с хорватками

Катарина Завацкая

Катарина Завацкая / Фото: Facebook

Сборная Украины одержала третью победу в матче против Болгарии на групповом этапе Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. В парном поединке Леся Цуренко и Катарина Завацкая разобрались с Пети Аршинковой и Герганой Топаловой – 6:2, 6:1. Поединок продолжался 1 час 6 минут.

Напомним, что в первом матче Даяна Ястремская разгромила Изабеллу Шиникову (6:2, 6:1) менее, чем за час, а затем Элина Свитолина обыграла Викторию Томову(7:6, 6:3). За три поединка украинки не отдали болгаркам ни одного сета.

Благодаря этому успеху Украина вышла в лидеры группы А. Второе место занимает Хорватия, обыгравшая ранее Болгарию. Победитель группы и обладатель путевки в следующий раунд определится завтра в матче между украинками и хорватками.

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Возможно, к завтрашним матчам восстановится Марта Костюк, которая получила травму на тренировк и пропустила встречи против Болгарии. Капитан нашей команды Михаил Филима сообщил, что травма оказалась не такой серьезной, как думали изначально.

Смотрите также, как украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира

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теннис Леся Цуренко Кубок Федерации сборная Украины по теннису Катарина Завацкая

Источник: Сегодня|Спорт

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