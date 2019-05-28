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Украинка Цуренко за 66 минут на Ролан Гаррос заработала 87 тысяч евро

28 мая, 20:20

Вторая ракетка Украины в двух сетах справилась с канадкой Бушар

Леся Цуренко
Леся Цуренко. Фото: AFP

Украинская теннисистка Леся Цуренко преодолела стартовый раунд турнира серии "Большого Шлема" Ролан Гаррос в Париже. Украинка в двух партиях обыграла канадку Эжени Бушар - 6:2, 6:2, заработав 87 тысяч евро призовых. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. За это время Цуренко единожды подала навылет, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 5 брейк-поинтов из 9-ти. Бушар же не сделала ни одного эйса, допустила 5 двойных ошибок и взяла лишь 1 гейм на приеме. В следующем круге вторая ракетка Украины сыграет против победительницы матча Александра Крунич (Сербия) - Дарья Гаврилова (Австралия).

Как сообщалось ранее, еще одного игрока на Ролан Гаррос стошнило прямо на корте. Американцу Макдональду стало плохо во время поединка с японцем Нисиоки. Матч закончился не в пользу теннисиста из США.

Также мы писали, что голуби атаковали теннисистку во время матча Ролан Гаррос. Мари Бузкова проиграла розыгрыш Бьянке Андрееску из-за птиц на корте. В одном из эпизодов на подаче 20-летней чешки двое голубей оказались на ее стороне корта, и она не смогла ударить по мячу. Судья на вышке присудила очко сопернице Мари.

Напомним, во втором круге Ролан Гаррос нас ждет украинское противостояние Катерина Козлова vs Элина Свитолина.

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Тег Леся Цуренко, Ролан Гаррос

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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