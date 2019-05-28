Украинка Цуренко за 66 минут на Ролан Гаррос заработала 87 тысяч евро

Вторая ракетка Украины в двух сетах справилась с канадкой Бушар

Леся Цуренко. Фото: AFP

Украинская теннисистка Леся Цуренко преодолела стартовый раунд турнира серии "Большого Шлема" Ролан Гаррос в Париже. Украинка в двух партиях обыграла канадку Эжени Бушар - 6:2, 6:2, заработав 87 тысяч евро призовых. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. За это время Цуренко единожды подала навылет, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 5 брейк-поинтов из 9-ти. Бушар же не сделала ни одного эйса, допустила 5 двойных ошибок и взяла лишь 1 гейм на приеме. В следующем круге вторая ракетка Украины сыграет против победительницы матча Александра Крунич (Сербия) - Дарья Гаврилова (Австралия).

Как сообщалось ранее, еще одного игрока на Ролан Гаррос стошнило прямо на корте. Американцу Макдональду стало плохо во время поединка с японцем Нисиоки. Матч закончился не в пользу теннисиста из США.

Также мы писали, что голуби атаковали теннисистку во время матча Ролан Гаррос. Мари Бузкова проиграла розыгрыш Бьянке Андрееску из-за птиц на корте. В одном из эпизодов на подаче 20-летней чешки двое голубей оказались на ее стороне корта, и она не смогла ударить по мячу. Судья на вышке присудила очко сопернице Мари.

Напомним, во втором круге Ролан Гаррос нас ждет украинское противостояние Катерина Козлова vs Элина Свитолина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинка Цуренко за 66 минут на Ролан Гаррос заработала 87 тысяч евро". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"