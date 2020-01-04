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Украинка Марта Костюк стартовала в новом сезоне победой над 66-й ракеткой мира

4 января, 09:24

Украинка успешно стартовала квалификации турнира с призовым фондом полтора миллиона долларов

Марта Костюк

Марта Костюк / Фото: Instagram

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй раунд квалификации на турнире WTA Premier с призовым фондом полтора миллиона долларов в Брисбене, Австралия. В стартовом матче отборочного турнира 17-летняя киевлянка за 1 час 31 минуту обыграла 66-ю ракетку мира американку Бернарду Пера, посеянную под 7 номером: 7:6(6), 6:4.

На счету украинки 4 эйса и 4 двойные ошибки. Все двойные Марта совершила в первой партии. Костюк сделала 3 брейка, ее соперница – два. Следующей соперницей Марты станет российская теннисистка Наталья Вихлянцева.

Тем временем, Элина Свитолина и Даяна Ястремская узнали соперниц по основной сетке турнира в Брисбене. Так, Свитолина, посеянная на турнире под 4 номером, встретится с американской теннисисткой Даниэль Коллинз. Первой соперницей Ястремской станет шестая ракетка турнира Кики Бертенс из Нидерландов.

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Ранее мы писали, что украинец отказался от разминки, чтобы не поняли, что он не умеет играть. Договорной матч Бахмета на турнире ITF в Дохе организовали ради 5000 евро и хайпа, а он не набрал ни одного очка.

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Также мы сообщали, что ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпиаде. Представитель Федерации тенниса Украины Евгений Зукин отметил, что они даже помогут получить Wild Card.

Элина Свитолина – в ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменок:

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теннис Элина Свитолина Даяна Ястремская Марта Костюк

Источник: tennisua.org

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