Украинка Свитолина восхитилась расцветом Москвы

Свитолина хочет победить в Москве / Фото: Кубок Кремля

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина на этой неделе выступит на турнире WTA в Москве. Призовой фонд нынешнего "Кубка Кремля" составляет 1,032 млн долларов. 25-летняя одесситка, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, в столице России посеяна под первым номером. Вместе с ней на "Кубке Кремля" выступит и Даяна Ястремская – еще одна наша соотечественница. Ей в Москве отвели пятый номер посева.

Турнир впервые пройдет не в спорткомплексе "Олимпийский", а на арене в "Крылатском". Перед стартом Свитолина дала пресс-конференцию, на которой поделилась своими планами. Украинка рассказала, что старается настраиваться на победу в каждой отдельной встрече: "Каждый матч для меня здесь очень важен – так же, как и выиграть титул. Перед собой на любом турнире я ставлю самые высокие задачи".

Также Элина, перед этим игравшая в России в 2016 году, поведала, почему решила выступить на "Кубке Кремля". "Этот турнир большой, для меня было важно заявиться на него из-за того, что я хотела попасть на Итоговый турнир WTA. Для меня любой большой турнир всегда очень важен... Если честно, я мало была в Москве – в самом городе. Мне сложно судить. Выглядит все очень хорошо. Когда я в последний раз была, всё было в Москве по-другому. Сейчас город расцвел".

Для меня было важно заявиться на Кубок Кремля из-за того, что я хотела попасть на Итоговый турнир WTA

Свитолина начнет турнир сразу со второго круга, где встретится с победителем встречи Онс (Тунис) – Кудерметова (Россия).

Напомним, в начале месяца Свитолина дошла до четвертьфинала крупного турнира в Пекине, где обновила один из личных рекордов.

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