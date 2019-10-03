Чертова дюжина Свитолиной: объявлен новый рекорд первой ракетки Украины

Еще никогда в своей карьере Элина не подавала так удачно, как в победном поединке с американкой Кенин

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Третья ракетка мира Элина Свитолина в матче с Софией Кенин обновила один из личных рекордов. Напомним, в поединке третьего круга China Open с призовым фондом в 8 миллионов долларов украинка одолела американскую соперницу со счетом 6:3, 6:7, 6:3. Причем матч продолжался марафонские 2 часа 34 минуты.

Во встрече с 20-летней Софией Кенин 25-летняя Элина Свитолина выполнила 13 эйсов, что позволило ей превзойти свое предыдущее достижение в этом компоненте сразу на две подачи навылет.

Элина Свитолина / Фото: AFP Реклама

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Отметим, в четвертьфинале China Open Свитолина встретится с восьмой ракеткой мира Кики Бертенс из Голландии. Она является прямой конкуренткой Элины в борьбе за путевку на Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне. Ранее на турнире в Китае Бертенс обыграла Даяну Ястремскую.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. Знаменитая одесситка благодаря недавнему выходу в полуфинал американского "Шлема" перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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