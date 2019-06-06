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Украинка сыграет в полуфинале Ролан Гаррос в разряде микст: партнер – пакистанец Куреши

6 июня, 09:34

Украинка Киченок дошла на Ролан Гаррос до полуфинала, и впервые за восемь лет в Париже встретятся Федерер и Надаль

Куреши и Киченок. За 67 минут расправились с шестыми сеяными
Куреши и Киченок. За 67 минут расправились с шестыми сеяными. Фото: AFP

Завтра на Ролан Гарросе мегабитва: самый титулованный "шлемник" Роджер Федерер (20 трофеев) против короля грунта Рафаэля Надаля, приехавшего в Париж за 12-м титулом. Испанец в великолепной форме, да и его 1/4 против японца Нишикори выдалась легкой прогулкой – 6:1, 6:1, 6:3. Тогда как 37-летний швейцарец провел изматывающую дуэль с Вавринкой 7:6, 4:6, 7:6, 6:4. Да и Гаррос выигрывал лишь раз – в  2009-м.

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В Париже они встретятся впервые за восемь лет и в шестой раз в сумме, и ранее неизменно сильнее был Рафа: "Играть в полуфинале с Федерером — экстра-событие. Роджер сказал, что одна из причин его возвращения на грунт — игра со мной. Нет. Он вернулся, потому что он игрок, который отлично выступает на всех покрытиях, и на грунте у него есть хорошие шансы победить. Другое дело, чувствует ли он себя готовым физически?". Главной сенсацией женской сетки стал выход в полуфинал №38 WTA, 19-летней Вондроушовой. Она встретится с британкой Контой, которая раньше не проходила на РГ дальше 1-го раунда, а тут отдала лишь 5 геймов в 1/4 прошлогодней финалистке американке Стивенс 6:1, 6:4.

Украинские одиночники давно вылетели, но Людмила Киченок с латвийкой Остапенко сыграют в 1/4 в паре против бельгийки Мертенс и белоруски Соболенко. А Надежда Киченок пробилась в полуфинал микста с пакистанцем Куреши и обновила личный рекорд на мэйджорах в смешанном разряде, а также нацрекорд на кортах Парижа. Ранее в 1/4 на Гарросе сыграли Катерина Бондаренко (2008) и Наталья Медведева (1994, 1995). В 1/4 Киченок и Куреши за 67 минут разобрались с шестыми сеяными Хаоцин/Марах. За финал они сразятся с №2 Гарроса Дабровски и Павичем. Надежда: "Пару матчей играю и заболеваю, иммунитет падает после нескольких игр. Хорошо, что напарник все время заводит и дает энергию".

Напомним, что в прошлом году первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла Итоговый чемпионат WTA:

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Тег Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, теннисистка, Ролан Гаррос

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АВТОР:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

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