Украинка в паре с американкой вылетели из турнира в Пекине

Надежда Киченок / Фото: Федерация тенниса Украины

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с американкой Эбигейл Спирс не смогла пробиться в следующий раунд турнира в Пекине. Теннисистки вылетели в первом же раунде. Ранее мы рассказывали, что Элина Свитолина с победы стартовала на престижном турнире в Пекине.

Поединок продолжался 65 минут. В первом сете Надежда Киченок и Эбигейл Спирс проиграли три гейма на своей подаче, а во второй партии на два брейка соперниц ответили лишь одним.

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Дуэт немецкой теннисистки Анны-Лены Гренефельд и голландки Деми Схерс легко переиграл Киченок и партнершу в двух сетах – 6:1, 6:4.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Элины Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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