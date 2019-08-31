Украинская битва на US Open: Свитолина разгромила Ястремскую в матче за семь миллионов

В 1/8 финала первую ракетку Украины ждет обидевшая ее два года назад американка Киз

Даяна Ястремская и Элина Свитолина / Фото: Reuters

На Открытом чемпионате США по теннису состоялось украинское дерби. В третьем круге US Open встретились одесситки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, на турнире посеянные под 5-м и 32-м номерами. Это было их первое личное противостояние в истории тенниса – до сих пор землячки на корте не пересекались.

Борьбы не получилось. Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах разгромила Даяну Ястремскую – 6:2, 6:0. Матч продлился менее часа – всего 53 минуты. За это время 24-летняя Свитолина выиграла 54 розыгрыша, тогда как 19-летняя Ястремская – лишь 28. Соперница Элины очень нервничала, что вылилось в 36 невынужденных ошибок – против 13 у Свитолиной.

За матч Свитолина допустила четыре двойные ошибки, но перекрыла их пятью эйсами. Что касается Ястремской, то у нее не получилось ни одного разу подать на вылет – при пяти двойных ошибках.

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Ястремская не выстояла против Свитолиной. Фото – AFP

Все украинские противостояния на турнирах Большого Шлема

2008 год, 1-й круг US Open Татьяна Перебийнис - Мария Корытцева – 6:1, 6:4

2017 год, 1-й круг Roland Garros Леся Цуренко – Катерина Козлова – 6:4, 6:0

2018 год 3-й круг Australian Open Элина Свитолина – Марта Костюк – 6:2, 6:2

2019 год 3-й круг US Open Элина Свитолина – Даяна Ястремская – 6:2, 6:0

Даяна Ястремская

Таким образом призовые Даяны Ястремской в одиночном разряде US Open-2019 составили 163 тысячи долларов, тогда как Элина Свитолина на этом турнире заработала уже $280 тысяч – в пересчете на украинскую валюту, это более 7 млн гривен.

В 1/8 финала US Open соперницей Элины будет хозяйка корта - Мэдисон Киз (№ 9 WTA). Интересно, что на этой же стадии турнира соперницы встречались два года назад, и тогда в трех сетах выиграла Киз. Свитолина, даешь реванш!

Как мы писали ранее, Свитолина рассказала, почему они с Монфисом – не пара на теннисных турнирах. Со своей предыдущей девушкой из Словакии Гаэль играл в одном дуэте, а вот со Свитолиной – все еще нет. "Существует высокий риск получить травму, и мы стараемся сосредоточиться на одиночных разрядах. А в будущем, я уверена, это может произойти", – заявила пятая ракетка мира Свитолина, отвечая на вопрос, когда она сыграет в микстовом дуэте со своим парнем.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Также сообщалось, что Элина Свитолина в откровенном декольте встретилась с Майком Тайсоном. Первая ракетка Украины вместе со своим парнем посетила вечеринку в Нью-Йорке. В качестве фотоотчета об этом событии в Манхэттене Элина поделилась с фанатами в Instagram снимком со знаменитым боксером и его дочерью Милан, которая, кстати, серьезно занимается теннисом.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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