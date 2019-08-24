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"Есть риск": Свитолина рассказала, почему они с Монфисом – не пара на теннисных турнирах

24 августа, 12:27

Со своей предыдущей девушкой из Словакии Гаэль играл в одном дуэте, а вот со Свитолиной - все еще нет

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Пятая ракетка мира Элина Свитолина рассказала, когда сыграет в микстовой паре и сыграет ли вообще вместе со своим парнем – французом Гаэлем Монфисом. Лучшую теннисистку Украины цитирует издание Tennis World USA.

"На данный момент я не думаю, что это произойдет. По крайней мере, точно не на ближайшем US Open, – заявила о вероятных совместных выступлениях с Гаэлем Монфисом Элина Свитолина. – Может быть, в следующем году на Уимблдоне. Но я не настолько в этом уверена. Существует высокий риск получить травму, и мы стараемся сосредоточиться на одиночных разрядах. А в будущем, я уверена, это может произойти".

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Интересно, что в мае перед стартом Открытого чемпионата Франции в лагере Свитолиной сообщили, что на Гарросе Элина сыграет с Монфисом в миксте. Но этого так и не произошло. Кстати, со своей предыдущей девушкой – теннисисткой из Словакии Доминикой Цибулковой – Гаэль одно время выступал в паре.

Гаэль Монфис и Доминика Цибулкова когда-то играли в паре

Как мы писали ранее, Свитолина и Монфис слились в поцелуе на корте в Нью-Йорке. Лучшая теннисистка Украины позволила себе расслабиться перед турниром с призовым фондом в 57 млн долларов.

Также сообщалось, что Элина Свитолина в откровенном декольте встретилась с Майком Тайсоном. Первая ракетка Украины вместе со своим парнем посетила вечеринку в Нью-Йорке. В качестве фотоотчета об этом событии в Манхэттене пятая сеянная Открытого чемпионата США поделилась с фанатами в Instagram снимком со знаменитым боксером и его дочерью Милан, которая занимается теннисом.

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Источник: Сегодня|Спорт

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