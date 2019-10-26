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Украинская парница уже в финале малого Итогового, где на кону полмиллиона: видео победного розыгрыша

26 октября, 16:02

Людмила Киченок защищает в Китае прошлогодний титул

Людмила Киченок с фанатами/фото WTA Elite Trophy

Людмила Киченок с фанатами/фото WTA Elite Trophy

Украинская парница Людмила Киченок вышла в финал малого Итогового турнира. Сегодня в паре со словенкой Андреей Клепач наша теннисистка выиграла второй поединок группового раунда в Чжухае у китайского тандема Цзян Синьюй/Тан Цяньхуэй – 2:6, 6:4, 10:6. Ранее мы писали, что украинская сенсация Уимблдона сыграет в финале юниорского Итогового турнира.

Девушки провели на корте 1 час и 13 минут. Киченок и Клепач за матч отдали пять геймов на своей подаче и оформили четыре брейка. На решающем тай-брейке украинка и словенка выполнили 4 мини-брейка, а их соперницы – только 2. Финал пройдет в воскресенье. На кону решающей битвы стоит 521 000 долларов призовых.

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Смотрите последние секунды победного матча Киченок в Китае

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Отметим, что в Чжухае Киченок защищает свой прошлогодний титул, который она выиграла с сестрой Надеждой. Также будет интересно знать, что украинка Элина Свитолина стартует на Итоговом матчем с Плишковой.

Ранее мы писали, что украинка Ястремская покинула малый Итоговый турнирбез трофея.

Смотрите, как Украинская теннисистка обыграла бывшую первую ракетку мира

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