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Украинская сенсация Уимблдона сыграет в финале юниорского Итогового турнира

26 октября, 13:18

Снигур менее, чем за час, разобралась с американкой и вышла на лидера рейтинга

Дарья Снигур

Дарья Снигур / Фото: Instagram

17-летняя украинка Дарья Снигур сыграет в финале юниорского Итогового турнира. Чтобы пройти на стадии 1/2-й американку Харрикейн Тайру Блэк, нашей теннисистке понадобилось меньше часа – 6:0, 6:2. Интересно, что во втором сете Снигур отдала сопернице два стартовых гейма, после чего взяла себя в руки и выиграла шесть геймов кряду. Ранее мы давали интервью с чемпионкой Уимблдона из Украины: "Иногда запугиваю соперниц своим криком".



В финале 17-летняя украинка сыграет против лидера юниорского рейтинга Диан Парри из Франции. В июле Дарья уже встречалась с француженкой и обыграла ее в полуфинале травяного турнира первой категории в Рохэмптоне. В этом сезоне Снигур сыграла всего на шести юниорских турнирах, при этом зимой стала полуфиналисткой Australian Open, в июне пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос, а в июле сотворила сенсацию, выиграв титулы на траве – в Рохэмптоне и на Большом шлеме в Уимблдоне. Смотрите яркие эмоции Дарьи Снигур – второй украинки, сумевшей выиграть Уимблдон.

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Дарья Снигур – фото из Instagram теннисистки

Снигур будет второй украинкой, которая сыграет в финале юниорского Итогового турнира. В 2017 году чемпионкой соревнований стала ее подруга Марта Костюк. Ранее мы писали, что отец украинской сенсации Уимблдона раскрыл детали супер-триумфа.

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теннисистка Уимблдон Дарья Снигур

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