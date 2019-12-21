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Украинская прима тенниса Свитолина занялась йогой со своим возлюбленным в Дубае

21 декабря, 21:36

Элина и Гаэль Монфис проводят отпуск в Эмиратах

Элина и Гаэль в Дубае

Элина и Гаэль в Дубае / Фото: Instagram

Звездная пара теннисистов Элина Свитолина и Гаэль Монфис поделились со своими поклонниками очередными фото в соцсетях. Украинка и француз сейчас проводят отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах. К слову, на днях удар Монфиса признали лучшим в теннисе в 2019 году.

Ребята порадовали мир тремя фотографиями. Две из них они выложили в общем аккаунте Instagram, а еще одну – одесситка в своем личном. Сфотографировавшись на фоне заката на берегах Персидского залива, Элина и Гаэль написали: "Это почти невозможно наблюдать закат и не мечтать". А затем вечернее фото сменило утреннее.

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"Субботняя йога с видом. Намастэ", – подписано под фотографией на балконе отеля "Хилтон", опять-таки с видом на Персидский залив и гигантское колесо обозрения. К слову, "намастэ" – это индийское и непальское приветствие, когда ладони соединяются перед собой.

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А фотку в своем личном аккаунте Свитолина подписало шуточно: "Занимаюсь йогой или меряю комнату?". Фотографом, очевидно, выступил возлюбленный украинки.

Читайте рассказ Элины, какой на самом деле Монфис

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Дубаи теннис Элина Свитолина Гаэль Монфис

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