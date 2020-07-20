Украинская теннисистка-красавица заявила о готовности к бокальчику вина на пляже

После небольшого перерыва пятая ракетка мира, Элина Свитолина, снова заявила о себе в соцсетях. Напомним, в пятницу Свитолина выиграла турнир в Берлине после карантина. 25-летняя украинка приняла участие в двух мини-соревнованиях в Германии.

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В первой части уроженка Одессы выиграла в полуфинале у Анастасии Севастовой из Латвии на траве, а затем и у чешки Петры Квитовой в финале, но уже на харде, куда перенесли матч из-за погоды. А вот во второй части у Элины не сложилось. В ангаре берлинского аэропорта она сначала уступила Севастовой – в двух сетах по 1:6. А затем – и во встрече за третье место немке Андреа Петкович – 4:6, 6:7 (1:7).

Однако настроение у нашей соотечественницы не сильно ухудшилось: все-таки это – выставочные турниры. Элина вернулась в Монако, где проживает в своей квартире, и высказала надежду, что все отдохнули на выходных и готовы к понедельнику. Сама же она весело заявила, что готова к бокалу вина и пляжу. Хештегом она поставила "home", имея в виду, что вернулась домой.

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