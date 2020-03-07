Украинская теннисистка продолжила победное шествие на турнире в США: она уже в полуфинале

Цуренко получила шанс поквитаться с Бегу за поражение в недавнем финале

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал "челленджера" WTA в Индиан-Уэллс, США, с призовым фондом в 162 тысячи долларов. В матче четвертьфинала украинка обыграла теннисистку из Сербии Ольгу Данилович – 2:6, 7:5, 7:5. Матч продлился 2 часа 26 минут.

Следующей соперницей Цуренко будет теннисистка из Румынии Ирина Камелия Бегу, обыгравшая в 1/4 финала американку Джессику Пегулу (7:5, 6:1). Матч состоится уже сегодня, ориентировочное начало – в 20:00 по киевскому времени. Совсем недавно Цуренко и Бегу пересекались в финале турнира ITF в Египте и тогда украинка потерпела поражение.

Напомним, что из-за травмы Цуренко пропустила длительный период и потеряла позиции в рейтинге WTA. Бывшая вторая ракетка Украины опустилась на 152-е место, хотя еще год назад шла в ТОП-30. Чтобы набрать форму и заработать очки в рейтинг мировой классификации украинка решила участвовать в менее престижных "челленджерах", нежели турниры серии WTA.

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Напомним, что вчера в Запорожье стартовали матчи Кубка Дэвиса. Украина проиграла две игры против Тайваня в первый день Кубка Дэвиса. На следующий день запланированы поединки Дениса Молчанова и Владислава Орлова.

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