Два с половиной часа – и мимо: Леся Цуренко в упорной борьбе проиграла теннисный финал в Египте

Леся Цуренко травмировалась / Фото: AFP

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выиграть титул на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Каире. В финале соревнования с призовым фондом в 100 тысяч долларов наша спортсменка уступила румынке Ирине-Камелии Бегу. Вчера мы сообщали, что Цуренко вышла в финал турнира в Египте.

Обе теннисистки сейчас переживают не лучшие времена. 30-летняя Цуренко всего год назад занимала 23-е место в мировом рейтинге, а 29-летняя Бегу в 2016-м была 22-й ракеткой планеты. Нынче же Леся расположилась на 129-й позиции, а Ирина-Камелия – на 118-й. Решающий поединок вышел упорным и длился два с половиной часа. Соперницы обменялись партиями, но на завершающую у украинки не хватило сил – 4:6, 6:3, 2:6.

Всего неделю назад сборная Украины обыграла Эстонию в Кубке Федерации с Цуренко и Свитолиной в составе. Теперь девушки разъехались в разные части света на турниры разных категорий.

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