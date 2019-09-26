Украинская теннисистка разгромила россиянку, добившись рекордного успеха в своей карьере

Катарина Завацкая пробилась в первый в своей жизни полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации

Катарина Завацкая / Фото: Facebook

142-я ракетка мира украинка Катарина Завацкая пробилась в полуфинал хардового турнира серии WTA International в Ташкенте, в четвертьфинале разгромив россиянку Анну Калинскую, занимающую 116-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:0, 6:2.

Украинская теннисистка не позволила сопернице заработать ни одного брейк-поинта в этой встрече, при этом отдав два гейма только в начале второй партии, когда счет был 2:2. Cоперницы провели на корте всего 55 минут. За это время Завацкая сделала четыре эйса, пять брейков и допустила две двойные ошибки. На счету Калинской ни одной подачи навылет и две ошибки при вводе мяча в игру.

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Катарина Завацкая / Фото: Instagram

Счет личных встреч в противостоянии теннисисток стал 1:1. При этом Завацкая впервые в карьере вышла в полуфинал на турнире WTA. Так держать, Катарина!

Теннисистка Катарина Завацкая

Напомним, накануне Ястремская сенсационно обыграла вторую ракетку мира на турнире в Ухане. На соревнованиях с призовым фондом в 2,8 миллиона долларов вторая ракетка Украины выбила Каролину Плишкову.

Также мы рассказывали, что российская теннисистка пыталась продать место в квалификации турнира в США. 24-летняя Хромачева отстранена на три месяца и оштрафована на три тысячи долларов. Однако два месяца из этого срока и вся сумма штрафа назначены условно, так как россиянка не допустила дальнейших нарушений правил организации.

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