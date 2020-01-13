Украинские теннисистки мощно стартовали на турнирах перед первым "Большим шлемом" 2020 года

Катерина Козлова легко выиграла в Хобарте, а Даяна Ястремская - в Аделаиде

Даяна Ястремская сыграет с элитой

Всего неделя остается до старта первого в 2020 году турнира серии "Большого шлема" – открытого чемпионата Австралии. Теннисисты готовятся к главному старту зимы на более скромных турнирах. Сегодня две украинки успешно начали выступления на соревнованиях в двух австралийских городах. К слову, прошлогодняя победительница US Open Бьянка Андрееску пропустит Australian Open.

В столице Австралии, Аделаиде, вторая ракетка Украины, Даяна Ястремская, разобралась с венгеркой Тимеа Бабош в двух сетах – 7:5, 6:3. Одесситка в сегодняшнем рейтинге опустилась на две позиции и сейчас – 24-я. Соперница упала уже на 86-ю строчку. Призовой фонд турнира – 848 тысяч долларов, за выход во второй круг Ястремская уже получит 12 тысяч. В следующем матче Ястремская встретится с победительницей дуэли немки Кербер и китаянки Ванг.

А в Хобарте проходит более скромный турнир с призовым фондом 275 тысяч долларов. Украинка Катерина Козлова в первом раунде просто разбила испанку Сару Соррибес-Торо – 6:2, 6:1 . Сейчас уроженка Николаева в мировом рейтинге идет 91-й.

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