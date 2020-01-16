Украинские теннисисты второй год подряд не выступят на Australian Open: Стаховский проиграл в отборе

Сергей Стаховский / Фото: AFP

В мужской сетке Открытого чемпионата Австралии вновь не будет украинских теннисистов. Второй год подряд наши не проходят в основной турнир. На этот раз первая ракетка Украины, Сергей Стаховский, остановился в квалификации. Как мы писали ранее, Стаховский победил в стартовом матче отбора словенца Ролу.

Во втором квалификационном раунде непреодолимым препятствием для украинца (№152 мирового рейтинга) стал чилиец Алехандро Талибо (№207). Сергей вроде бы легко взял первый сет со счетом 6:2, но затем в двух следующих уступил 22-летнему парню – 2:6, 3:6. По общему количеству выигранных очков преимущество также у южноамериканца – 93:83. Таким образом, Стах не может преодолеть квалификацию в Мельбурне уже третий год подряд.

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Второй сезон подряд украинцев не будет в основной сетке в Австралии. До этого в течение 10 лет (2009-2018) хотя бы один наш теннисист там выступал. Вообще же последний раз на турнирах серии "Большого шлема" наши появлялись весной прошлого года, когда Стаховский проиграл в Париже в первом круге французу Жилю Симону.

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