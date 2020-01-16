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Накануне Australian Open украинка пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде

16 января, 08:50

Даяна Ястремская обыграла хорватку Донну Векич и заработала уже 41 тысячу долларов

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: Getty Images

Молодая украинка Даяна Ястремская выиграла уже третий матч подряд на престижном турнире WTA категории "Премьер" в Аделаиде. Сегодня 19-летняя одесситка довольно победила в столице Австралии хорватку Донну Векич в двух сетах – 6:4, 6:3. Вчера Ястремская прокомментировала свою победу над немкой Ангелик Кербер – бывшей первой ракеткой планеты.

Четвертьфинальный матч длился всего один час и восемь минут. Украинка отметилась семью подачами на вылет, тогда как Вечич – тремя. Хорватка занимает 20-е место в мировом рейтинге, наша спортсменка – 24-е. В октябре прошлого года Даяна уже побеждала Донну. Смотрите видеообзор матча.

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За выход в полуфинал Ястремская уже гарантировала себе 41 тысячу долларов призовых. В полуфинале украинка сразится с 21-летней белоруской Ариной Сабаленко, занимающей 12-е место в рейтинге WTA.

Мы сообщали, что на Australian Open матчи украинок перенесены. В Мельбурне прошел сильный дождь.

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Еще одна наша соотечественница, Катерина Козлова, которая с победы начала турнир в Хобарте, во втором круге уступила в борьбе китаянке Шуай Жанг – 6:4, 1:6, 2:6.

Смотрите, как Ястремская выступала на Открытом чемпионате США

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теннис Australian Open WTA Даяна Ястремская

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