Украинский теннисист после двух с половиной часов тяжелой борьбы проиграл россиянину

Во второй партии Илья Марченко отыгрался с 0:3 и завязал интригу

Украинский теннисист Илья Марченко завершил борьбу во французском По. На турнире серии ATP Challenger Марченко в 1/8 финала в упорнейшей борьбе проиграл 277-й ракетке мира россиянину Теймуразу Габашвили со счетом 4:6, 7:5, 5:7. Хотя до этого украинец вел по личным встречам 4:1, а свою единственную победу Габашвили оформил еще в 2014 году, после чего три матча завершились в пользу Ильи. Напомним, что на предыдущей стадии Марченко на жилах прошел итальянца.

Матч 1/8 финала длился 2 часа и 22 минуты. В первом сете Марченко сумел сравнять счет, уступая 1:4, но так и не завершил его в свою пользу. А во второй партии украинец отыгрался с 0:3 и завязал интригу. К сожалению, в решающем сете Илье не удалось заработать ни одного брейкпоинта. А россиянин в затяжном гейме на подаче соперника реализовал свой второй матчбол и оформил путевку в 1/4 финала.

Илья Марченко / Фото: Федерация тенниса Украины Реклама

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За без малого два с половиной часа на корте Марченко 11 раз подал навылет, тогда как россиянин офрмил 10 эйсов. При этом Илья сделал пять двойных ошибок против шести у соперника. Также украинский теннисист реализовал четыре из восьми брейк-поинтов – у Габашвили пять из 14-ти.

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